Договоренность Еревана и Баку о соблюдении режима прекращения огня «в основном соблюдается», ситуация остается относительно стабильной, говорится в опубликованных в среду заявлениях министерств обороны двух стран.

"С армянской стороны один убитый, 13 военнослужащих оказались в плену. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба в данный момент неизвестна. Две боевые позиции перешли под контроль противника", - отмечается в сообщении Министерства обороны Армении. По данным ведомства, азербайджанская сторона потеряла до 70 человек убитыми и ранеными.

Negotiations are underway with the mediation of the Russian side to resolve the situation and return the captured Armenian servicemen.

The Ministry of #Defence will issue a corresponding message on updates. — MoD of Armenia 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) November 17, 2021

При посредничестве Москвы ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных.

Азербайджанское Министерство обороны сообщает о семи погибших и десяти раненых. "Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями. Вооруженные силы Азербайджана продолжают нести службу на суверенной территории нашей страны", - говорится в тексте.

Сообщается также о телефонном разговоре между министрами обороны Турции и Азербайджана, в котором Анкара выразила поддержку Баку.

Ситуация на границе обострилась 16 ноября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях, обстрелах территорий, применении артиллерии и бронетехники. В понедельник в Ереване заявили, что к перестрелке привело вторжение азербайджанских войск на армянскую территорию.

Военнослужащие Азербайджанской Армии стали шехидами в бояхhttps://t.co/93ygduChhr

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The servicemen of the Azerbaijan Army became Shehids (Martyrs) during the battleshttps://t.co/a9rgGQHB0Z — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) November 17, 2021

В Баку возложили ответственность за обострение на Ереван, заявив, что армянские военные регулярно обстреливают азербайджанские позиции и пытаются блокировать дороги на территории, перешедшие под контроль Азербайджана.

Азербайджан по-прежнему настроен воинственно

По мнению эксперта по странам СНГ Аркадия Дубнова обстановка обострилась из-за неудовлетворенности Баку тем, что в Ереване отказываются утвердить документ, касающийся демаркации границы в этом районе по итогам 44-дневной войны.

_Азербаджан после войны стремится капитализировать успехи своей военной операции и закрепить их. Во-первых, в Карабахе. В Баку настаивают, что проблемы со статусом Карабаха больше нет, регион возвращается в лоно Азербайджана и никакого вопроса о независимости Карабахской республики не стоит, а пребывание там российских миротворцев - временное явление. _

Во-вторых, Баку настаивает на проведении новых границ между Азербайджаном и Арменией в Сюникской области, в первую очередь там, где сейчас случились эти боевые действия. Несколько дней назад, как сообщается, было готово некое соглашение, касающееся делимитации и демаркации границ. Содержание этого документа неизвестно, но он точно есть. Ожидалось, что армянская сторона его подпишет, но она отказалась, и тогда, видимо, Азербайджан решил прибегнуть к силе, чтобы показать, что он по-прежнему настроен воинственно. Азербайджанские военные оказались на территории, которую контролируют армяне, иначе не могло быть такого количества пленных.

- Накануне сообщалось, что удалось стабилизировать ситуацию благодаря содействию российской стороны. На сайте минобороны Азербайджана говорится о контактах с Турцией, о том что Анкара полностью поддерживает Азербайджан. Какую роль в этом конфликте играют эти два государства?

Во-первых, я не согласен с фразой «стабилизировать ситуацию». Это слишком хорошая формулировка. В данном случае мы говорим о перемирии, о прекращении огня. Азербайджан получил определенную поддержку Турции, пусть и на уровне риторики, как ожидалось. Армяне на сегодняшний день могут сказать, что Россия сделала возможным прекращение огня, продолжение которого могло быть трагично для армян. Но это не значит, что призывы Еревана к Москве вмешаться и защитить Армению как своего союзника в рамках двухстороннего российско-армянского договора, подействовали. Москва, на мой взгляд, пока не готова к тому, чтобы участвовать в военных операциях в защиту Армении.

- Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном может быть разрешен в ближайшее время?

У меня нет оснований считать, что это может произойти в ближайшее время. Ситуация чрезвычайно драматическая для армянского руководства, которое получит обвинения в том, что сдает национальные интересы и ведет себя предательски. Конечно, будет развернута внутриполитическая атака на Пашиняна. Люди очень устали от войны. Я не уверен, что проблему можно быстро решить, но решать надо, иначе это будет постоянно воспроизводящаяся война.

В Москве в среду проходит ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ. В ней, в частности, принимают участие представители совбезов Азербайджана и Армении.