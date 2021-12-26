По воде и по земле: мигранты продолжают опасные попытки попасть в Евросоюз

По воде и по земле: мигранты продолжают опасные попытки попасть в ЕвросоюзКомментарии
Мигранты из африканских и азиатских стран продолжают попытки попасть в Евросоюз разными путями.
Более 270 нелегалов были спасены в центральном Средиземноморье в ходе трех спасательных операций судов немецкой неправительственной организации Sea-Watch.
Тем временем в сицилийских портах Поццало и Трапани на берег сошли более трехсот других, ранее спасенных мигрантов.
В субботу греческая береговая охрана искала выживших в Эгейском море после последнего затопления лодки с нелегалами. Всего за последние несколько дней в греческих водах погибли более 30 человек.
Местные власти винят в трагедиях контрабандистов, которые предпочитают отправлять мигрантов по опасному маршруту из Турции в Италии во избежание патрулей.
В уходящем году неожиданную популярность у нелегалов получил "белорусский маршрут". Но на пути у желающих обосноваться в Европе встали польские пограничники и армия.
Несмотря на рождественские праздники с белорусской стороны продолжаются многочисленные попытки незаконного пересечения границы.
Только в декабре в Польшу из Беларуси пытались незаконно попасть 1,5 тыс. мигрантов, с начала года - 39,5 тыс