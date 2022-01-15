Цунами на островах Тонга

Извержение подводного вулкана в Тихом океане вызвало цунами на островах архипелага Тонга. Несколько волн высотой более метра достигли берега, расположенного в 60 км от эпицентра извержения, через 20 минут после его начала.

Водой затопило ряд районов столицы и расположенных у берега деревень. Несколько домов получили повреждения, около 100 семей эвакуированы в безопасную зону.

На спутниковых снимках видна впечатляющая картина начала извержения и громадный выброс пепла, пара и газа над океанскими водами. Угроза новых цунами по-прежнему сохраняется на островах Тонга, Фиджи и Самоа.