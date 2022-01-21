Лавров: "Россия никогда не угрожала украинскому народу"

Проблематику европейской безопасности нельзя сводить только к украинскому вопросу: об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров по итогам женевской встречи со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

Фактически, стороны остались при своих мнениях. Российский министр вновь подчеркнул, что Москва не имеет отношения к развёрнутой информационной кампании.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договорённостей".

Госсекретарь США, в свою очередь, повторил позицию Запада о том, что Россию ожидают самые тяжёлые последствия в случае даже невоенного вмешательства на Украине.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Мы по опыту знаем, что в российском арсенале агрессии есть множество приёмов помимо военного вмешательства: кибератаки, полувоенные организации, и другие средства агрессивного продвижения своих интересов без прямого использования военной силы. И эти виды российской агрессии также будут встречены решительным, взвешенным и единым ответом".

Встреча продлилась немного меньше, чем было запланировано. Стороны ещё до её начала подчёркивали, что не ждут прорывов, но осторожно отмечали, что возможности диалога ещё не исчерпаны, хотя видимых подвижек так и нет. Москва по-прежнему ожидает от США письменного ответа на предложения в области глобальной безопасности.