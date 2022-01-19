США боятся войны на Украине

Официальные лица США предупредили: Россия может начать атаку на Украине "в любой момент", назвав сложившуюся ситуацию "чрезвычайно опасной". В Вашингтоне не видят признаков готовности Москвы к деэскалации, приводя в пример начатую переброску контингента российских военных в Беларусь для совместных учений близ рубежей с Украиной.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уточнила: "Кризис в его нынешней стадии - дело рук ВладимираПутина, который сконцентрировал сто тысяч военныху украинской границы. Частьюэтой стратегииявляетсяи перемещениев Беларусь контингента для совместных учений у восточных рубежей Украины.

Ситуация чрезвычайно опасна, мы на том этапе, когда Россия в любой момент может начать атаку на Украине." Джен Псаки.

Ситуациячрезвычайно опасна, мы на том этапе, когда Россия в любой момент может начать атаку на Украине."

Вся надежда на дипломатию. В поисках выхода из кризиса госсекретарь США Энтони Блинкен встречается в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. А в конце недели в Женеве ожидаетсявстреча Блинкена с главой российского МИДа. В канун очных переговоров стороны провелипереговоры телефонные, на которых Сергей Лавров призвал американцев "не тиражировать спекуляции о подготовке агрессии России", заставить Киев выполнять Минские соглашения и дать письменный ответ на предложенияКремля по гарантиямбезопасности.

Гарантии безопасности в той или иной форме нужны и соседям России. На фоне растущей напряженности Швеция увеличила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море.