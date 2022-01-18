Газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на неназванный источник в Службе безопасности Украины сообщает, что Россия вывозит семьи сотрудников дипломатических представительств. Отмечается, что Украину уже покинули почти 50 человек.

Издание пишет, что пятого января в Москву вернулись 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов. В течение следующих нескольких дней выехали еще около 30 человек из консульств в Киеве и Львове. По данным газеты, дипломатам двух других представительств РФ в Харькове и Одессе также были даны указания готовиться к отъезду.

Russia has been thinning out its embassy in Ukraine. It may be part propaganda, part preparation for a conflict or part feint — or all three. https://t.co/GL9uwL26Cv — The New York Times (@nytimes) January 18, 2022

В администрации США журналистам издания сообщили, что американские власти были проинформированы об этом. "У нас есть данные о том, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", - цитирует газета представителя администрации США.

"Посольство РФ на Украине работает в штатном режиме", - об этом сообщили ТАСС в Министерстве иностранных дел России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в "Нью-Йорк таймс".

В конце декабря прошлого года российский МИД выступил с заявлением в связи "с террористическим актом против Генерального консульства РФ во Львове".

"24 декабря против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал", - говорится в заявлении.

Вывоз семей российских дипломатов может быть связан с нарастающей напряженностью в регионе. Западные страны в последнее время не раз заявляли, что Россия планирует вторжение на Украину. В Москве это категорически отрицают и заверяют, что "не собираются ни с кем воевать".