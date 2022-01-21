Раиси: "Иран не стремится к созданию ядерного оружия"

Приехавший с визитом в Россию президент Ирана Эбрахим Раиси затронул темы отношений между Москвой и Тегераном, борьбы с терроризмом и расширения НАТО. Выступая на пленарном заседании Госдумы РФ он заявил, что Запад "преследуют цель ослабления независимых государств изнутри через введение экономических санкции и дестабилизацию внутренней ситуации".

Раиси также также заверил, что его страна не стремится получить ядерное оружие и добавил, что нужно уважать суверенные права Исламской республики.

"Мы не стремимся к ядерному оружию, ему нет места в нашей оборонной стратегии", - сказал иранский президент.

Ранее на встрече с российским лидером он посетовал, что "нынешний уровень торгово-экономических связей не вызывает удовлетворения". По мнению иранского президента, Россия и Иран могут расширять торгово-экономические связи и увеличить объемы в несколько раз.

"Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией были прочными и всесторонними. Эти отношения не будут кратковременными или позиционными, но постоянными и стратегическими", - сказал на встрече с Владимиром Путиным Эбрахим Раиси.

Иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.

Россия активно участвует в переговорах по сохранению СВПД, сделки 2015 года, призванной обуздать ядерные амбиции Ирана в обмен на отмену экономических санкций. США вышли из соглашения в 2018 году при президенте Трампе, но сейчас работают над его возобновлением.

"Мы можем довести эти переговоры до успешного завершения и решить основные проблемы всех сторон, - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. - Но время уходит. Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие недели, продолжающееся ядерное продвижение Ирана, которое возобновилось после того, как мы вышли из соглашения, сделает невозможным для нас возвращение к СВПД".

В пятницу утром Иран, Россия и Китай начали трёхдневные совместные военно-морские учения в Индийском океане под названием "Пояс морской безопасности". С иранской стороны в них принимают участие подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции и иранской армии. В программу учений входят различные тактические манёвры, а том числе спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельба по морским мишеням в дневное и ночное время.

В минувшую среду российская сторона сообщила, что три корабля Тихоокеанского флота прибыли в иранский порт Чабахар для участия в совместных учениях. Они вышли из Владивостока за несколько дней до наступления 2022 года.