Заседание стран по иранской ядерной программе в Вене

Заседание стран Совместной комиссии по иранской ядерной программе проходит в Вене.

В МАГАТЭ объявили, что достигли соглашения о замене камер на предприятии по производству центрифуг, после того как они, по сообщениям, были повреждены в результате нападения, в котором Тегеран обвиняет Израиль. Иран заявил, что МАГАТЭ сможет изучить видео, только после снятия санкций.

Рафаэль Гросси, Генеральный директор МАГАТЭ

— Когда Иран и МАГАТЭ согласятся на это, мы получим доступ к информации. Предпосылкой или допущением, на основании которого был подписан этот договор, было то, что это произойдет, когда будет достигнуто соглашение, и я полагаю, что согласие будет достигнуто, когда будут сняты санкции, но это решать другим людям".

Цели заседания - вернуть США в соглашение и заставить Иран свернуть ядерную деятельность. В начале года Тегеран начал ограничивать некоторые инспекции наблюдателей МАГАТЭ.

Получив поддержку Китая, главный переговорщик Тегерана Али Багери заявил, что они добились хорошего прогресса и на совместной комиссии продолжат переговоры