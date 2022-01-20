Новая "пища будущего": шашлык из медузы

Питательную хрустящую медузу в Юго-Восточной Азии потребляют издавна, но в последнее десятилетие Таиланд переживает настоящий бум медузоловства. Там этих морских существ называют ещё одним "продуктом будущего". Не в последнюю очередь потому, что улов рыбы в тех местах становится всё меньше и меньше.

Одна из крупнейших медузоперерабатывающих фабрик королевства ежедневно выдаёт по три тонны продукта: его отправляют на экспорт не только в соседние страны, но и за океан, в США.

Там медузу, во-первых, тщательно чистят: не только от грязи и песка, но и от кусочков пластика. Щупальца отделяют — их тоже едят, — а голову и "шляпку" высушивают или маринуют.

В ресторанах из медузы готовы сделать всё, что угодно: фрикадельки, салат, лапшу. Щупальца идут как мини-шашлычки. Есть и карамель из медуз, и мороженое.

Запасти свежей медузятинки не получится: на суше медуза сохнет очень быстро, и не так, как её высушивают на фабрике Ariel Schalit/Associated Press

"Это прекрасно: липковатая, упругая текстура. Я их часто ем. Иногда беру лапшу с медузой и прошу добавить туда ещё медуз", — рассказывает посетительница ресторана в Таиланде.

Медуз совсем несложно готовить: сушёную или маринованную нужно выдержать в холодной воде, а потом кинуть в кипяток меньше чем на минуту. Можно и больше, но тогда пропадёт так любимый ценителями хруст.

Конечно, для еды годятся далеко не все медузы. Да и у тех нет яркого вкуса, они легко принимают запахи тех продуктов, которые готовятся вместе с ним. Зато эта масса богата белками и углеводами. Благодаря тому, что медузы фильтруют океанскую воду, в их тканях оседает множество полезных микроэлементов; но с другой стороны, и вредных тоже: загрязнение океанов сказывается на всех.