Равиоли с червячками: вкусно и полезно

Несколько лет назад южноафриканский повар Марио Барнард, путешествуя по Таиланду, попробовал жареных скорпионов и хрустящих сверчков — и ничего, кроме отвращения, от этих блюд не почувствовал.

Но именно этот негативный опыт заставил его задуматься: как можно было бы приготовить насекомых, чтобы они не вызывали отторжения у людей, не привыкших к этой пище.

Его ресторан — первый в своём роде в ЮАР. В этом заведении мучные черви в равиоли — это не испорченный продукт, а начинка.

Полента с гусеницами и томатным чатни Reuters

«Насекомых я тут не чувствую. Скорее что-то вроде крокетов: картошка, нут, нотки орехов со специями. Если бы я не знал, что это насекомые, то не догадался бы».

По словам повара, важны не столько приправы или способ приготовления, сколько питание самих насекомых: если будущая начинка для пирожка пасётся на навозе, то и вкус у неё будет соответствующий. Поэтому насекомых в ресторане сажают на особую диету.

Крокеты с личинками и гусеницами Reuters

Заведение расположено в фешенебельном пригороде Кейптауна, его можно считать экзотическим развлечением. Но Барнард уверен: его опыт может очень пригодиться всей планете:

«Чтобы разводить насекомых, достаточно совсем чуть-чуть земли и воды. Очевидно, это не наносит вреда экологии, а ещё таким образом мы избавляемся от необходимости жестокого обращения с животными. Так что, вполне возможно, это и есть пища будущего», — говорит повар.

Паста из муки из перемолотых личинок Reuters

Барнард считает, что включить насекомых в свой рацион многим людям мешает лишь отвращение — а именно его рецепты повара и преодолевают. А замена, по словам учёных, окажется очень полезной: сплошной белок и микроэлементы.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН насчитывает почти 2000 видов насекомых, пригодных к употреблению в пищу — причём в самых разных формах. Например, этот же ресторан сотрудничает со стартап-компанией, которая перемалывает личинок мух в сухое молоко.