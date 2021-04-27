ДДТ на дне океана

У побережья Калифорнии найдена гигантская подводная свалка химических отходов: десятки тысяч бочек с пестицидом ДДТ. По словам обнаруживших это место учёных, многие бочки разъедены морской водой, другие были пробиты ещё полвека назад — чтобы быстрее затонули.

Общее число опасных контейнеров в этом районе, по мнению исследователей, может доходить до полумиллиона.

Эрик Террилл, Институт океанографии Скриппса:

"Мы были очень неприятно удивлены, осознав гигантские размеры этой свалки. Но, подняв исторические документы, мы пришли к выводу, что бочки могли выбрасывать десятилетиями каждый месяц, так что такие масштабы неудивительны".

Предполагается, что бочки с ДДТ там стали выбрасывать в середине 70-х, когда власти США запретили использование этого пестицида. Именно на побережье Калифорнии располагался крупнейший в стране завод, производивший это вещество. По словам учёных, после запрета часть продукции затопили, а часть — попросту слили в канализацию, выходящую в тот же океан.