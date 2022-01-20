Конфиденциальные данные более полумиллиона человек могут оказаться в руках злоумышленников в результате кибератаки на Международный комитет Красного креста. Об этом сказано в сообщении женевской штаб-квартиры организации.

Согласно предварительным данным, хакеры имели доступ к информации о пропавших без вести, заключённых, людях, которых относят к особо уязвимым категориям, в частности, тех, кто разлучён с семьями из-за вооружённых конфликтов, миграционных кризисов и природных катаклизмов.

Гендиректор Красного креста Роберт Мардини назвал это ударом, который подвергает уязвимых людей ещё большему риску. Он призвал хакеров не предавать огласке и не использовать данные, которые они могли получить.