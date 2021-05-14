Хакеры атаковали ирландские больницы

Информационная система ирландской службы здравоохранения временно отключена из-за хакерской атаки. Сообщается, что в систему проник "вирус-вымогатель": такая программа шифрует данные жертвы, после чего злоумышленники требуют деньги за расшифровку. Однако в ирландском минздраве считают, что за атакой стоит "международная преступная сеть", конечная цель которой — получить доступ к данным на центральных серверах системы.

Специалисты заявляют, что пока только начинают разбираться в случившемся. Многие заведения отменили несрочный приём пациентов, некоторые из них заявили, что оказались в критической ситуации. Особо подчёркивается, что на процесс вакцинации от коронавируса сбой не повлиял.

Это уже вторая атака подобного масштаба за последнее время. Неделю назад был вынужден приостановить работу крупнейший в США трубопровод, доставляющий, в частности, бензин на автозаправки.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка DarkSide; американские аналитики считают, что она состоит из хакеров с постсоветского пространства. В правительстве заявили, что это "русские хакеры", но подчеркнули, что нет свидетельств их связи с Кремлём.