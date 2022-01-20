Европейцы ищут подход к омикрону

Омикрон диктует новые правила европейцам: в Германии люди проводят у центров тестирования по часу и более в ожидании своей очереди. В стране впервые преодолен стотысячный порог по числу заразившихся за сутки, на этом фоне министерство здравоохранения высказалось за введение обязательный вакцинации, указ, как ожидается, вступит в силу в мае.

В Великобритании власти выбрали иную тактику: там со следующей недели премьер-министр Борис Джонсон отменяет санитарные ограничения периода пандемии - ношение масок и удаленную работу. Власти считают, что в скором времени коронавирус займет место в ряду сезонных инфекций. Министр здравоохранения страны Саджид Джавид отметил: "Нам придется научиться жить с ковидом так, как мы научились жить с гриппом".

Иные настроения в Румынии, стране с одним из самых низкихв Европепоказателей коллективного иммунитета, там привито лишь 40% населения. Румынские властивторой день подрядрегистрируют рекордное число заболевших: страна уверенно приближается к пиковым показателямосени прошлого года, и медики бьет тревогу.

Беспокойство царит и среди врачей в Польше, где в сутки выявляется более 30 тысяч зараженных. Врачи опасаются увеличения числа тяжелых пациентов и обращают внимание Варшавы на неготовность больниц. Тем более, что со следующей недели, по прогнозам экспертов, число заболевших удвоится.