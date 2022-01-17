Оливер Грей — британский эксперт по европейской законам, работающий в Брюсселе. Он также страстный меломан. Эти его профессия и хобби заставляют его путешествовать по разным странам. В одной из них он заразился коронавирусом, быстро переболел, но перестал чувствовать вкус и запах. Оливер подозревает, что инфекция оставила после себя хронические последствия: так называемый "постковидный синдром" или "долгий ковид".

"Долгий ковид" как будто "выключает" части тела. Болит голова, появляются ощущения, которых не было раньше. Я надеялся, что со мной всё будет в порядке через некоторое время. Но сейчас думаю, вернусь ли я к нормальной жизни?"

После «брексита» Оливер утратил поддержку со стороны европейских властей и бельгийской системы здравоохранения. Даже знакомые в Брюсселе стали называть его толстым и ленивым.

"Я не только потерял интерес к работе и к упражнениям. Мне не хватает концентрации внимания, я боюсь ошибиться. Вот и сейчас вылетело из головы какое-то слово. Это название законодательного акта или название исследования. Никак не могу вспомнить. Дело не только в том, что забыл это слово, он стало просто недосягаемым».

«Непреодолимая усталость, запутанные мысли, расстройство памяти» — такие симптомы отмечены в клинике города Шарлеруа, на Юге Бельгии, у некоторых пациентов.

Отчаявшись помочь им, этот врач тщательно документирует изменения их состояние, консультируется с коллегами. Марк Жамуль надеется, что его собственные исследования будут более успешными, чем его переписка с властями, и помогут установить, не является ли "долгий ковид" новой разновидностью болезни:

"Сам я в порядке, спасибо, но мои пациенты в катастрофическом состоянии. Если им не помочь, они окажутся бездомными, возможно, исключенными из общества. Пациентов унижает поразившее их недомогание, которое никто официально не признает. Эта болезнь на данный момент не лечится. Перспективы есть, мы ищем, но не можем найти нужного лечения".

Изучает последствия короновирусной инфекции и Всемирная организация здравоохранения. Недавно она призвала европейских политиков учитывать сложность "долгого ковида" в своих политических мерах, которые они принимают в ответ на пандемию.