Антиваксеры выходят на улицы в США и Европе

Они не хотят играть по правилам омикрона и подчиняться властям: тысячи противников обязательной вакцинации собрались на акцию протеста в историческом центре Вашингтона. Демонстранты, многие без масок, несли плакаты "Принуждение - это не выбор", звучали призывы к отставке президента Джо Байдена.

В середине января Верховный суд заблокировал его инициативу о введении обязательной вакцинации в крупных частных компаниях. За два года пандемии в Америке коронавируса скончались свыше 850 тысяч человек.

А в столице Бельгии акция противников анктиводиных мер закончились серьезными столкновениями с полицией: правоохранительные органы применяли водометы и слезоточивый газ. По данным властей, в воскресенье на улицы Брюсселя вышли до 50 тысяч человек, некоторые специально приехали сюда, в столицу ЕС, из Франции и Германии.

В Барселоне марш противников санитарных ограничений прошел гораздо более миролюбиво и в меньшем масштабе: в шествии приняли участие, по данным полиции, чуть более тысячи человек, абсолютное большинство были без масок. Несмотря на усилия антипрививочников, в Испании полностью вакцинирвоаны свыше 80% населения.