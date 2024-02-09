Венгрия: протестующие требуют отставки президента

By Рита Конья

В Будапеште прошли акции протеста с требованием отставки президента Каталин Новак из-за помилования мужчины, осуждённого по делу о сексуальном насилии над детьми

РЕКЛАМА

Венгерские гражданские ассоциации и оппозиционные партии организовали акцию протеста, требуя отставки президента Каталин Новак, бывшего министра по делам семьи и близкой соратницы премьер Виктора Орбана.

Они считают, что Новак не может больше быть президентом после того, как помиловала бывшего замдиректора государственного детского дома. Мужчину приговорили к более чем 3 годам лишения свободы за помощь в сокрытии сексуального насилия, совершенного директором учреждения, который сам получил восьмилетний срок за издевательства над как минимум 10 детьми.

Рита Конья, Euronews:

"Виктор Орбан объявил в четверг в видео на Facebook, что он предложил поправку к конституции Венгрии, которая не позволит лицам, осужденным за преступления против детей, получать президентское помилование. Каталин Новак до сих пор задали только один вопрос по этому делу на пресс-конференции ранее на этой неделе, но она не ответила на вопрос, почему она помиловала этого человека. Президентское помилование должно было быть подписано министром юстиции. На момент принятия решения этот пост занимала Юдит Варга. В день протеста Каталин Новак отсутствовала в стране и в пятницу разместила на своей странице в Facebook, что находится в Дохе на чемпионате мира по водным видам спорта".