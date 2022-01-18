Танки и дипломатия: Блинкен и Лавров встретятся в Женеве

Подразделения вооруженных сил России прибывают в Беларусь на совместные учения "Союзная решимость - 2022", заявленная цель которых — отработки задач обороны в случае внешней агрессии.

Украина, в свою очередь, строит вдоль белорусской границы вертолетные площадки, чтобы обеспечить оперативную переброску резервов, так как Киев уверен в обострении ситуации.

А в Белом доме утверждают, что Россия может напасть на Украину в любой момент.

На этом фоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести переговоры в Женеве в пятницу. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора, о чем сообщила представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном поездке шефа американской дипломатии в Европу.

"Я думаю, тот факт, что госсекретарь Блинкен и Сергей Лавров договорились встретиться в пятницу в Женеве, говорит о том, что, возможно, дипломатия не умерла", — заявили в ведомства.

"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения", — говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора Лаврова и Блинкена.

Ранее по итогам встречи с главой МИД ФРГ Анналене Бербок Лавров подчеркнул: "Мы никаких поводов для того, чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даем. Мы требуем только одного — чтобы то, о чем договаривались, выполнялось скрупулезно. Это касается и "минских" договоренностей, которые, повторю еще раз, саботируются киевским режимом это касается и общей архитектуры безопасности в Европе".

Его коллега отметила: "В последние недели свыше 100 тысяч российских военных с танками и оружием собрались вблизи Украины без понятной на то причины и трудно воспринимать это не как угрозу. Россия вновь потребовала гарантии безопасности. Мы готовы к серьезному диалогу по взаимным соглашениям и мерам, чтобы обезопасить каждого в Европе".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что европейский оборонный потенциал необходимо укрепить, для чего нужна более конкурентоспособная оборонная промышленность. По его словам пока рано судить о возможности прогресса в переговорах альянса с Россией, но диалог нужно продолжать.

"Я пригласил Россию и всех союзников НАТО в ближайшем будущем принять участие в серии переговоров, чтобы обсудить волнующие нас вопросы, а также выслушать Россию и попытаться найти возможность предоставить любое военное нападение на Украину", — сказал он.

Между тем министерство обороны Великобритании подготовило новый пакет военной помощи Киеву. В Кремле в ответ заявили, что это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, территорию Украины осваивают разные поставщики вооружений.