"Операция КГБ Беларуси": опубликована запись переговоров авиадиспетчера с пилотом самолёта Ryanair

"Операция КГБ Беларуси": опубликована запись переговоров авиадиспетчера с пилотом самолёта RyanairКомментарии
Вынужденная посадка самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем была операцией КГБ Беларуси.
На этом настаивают власти Польши, которые опубликовали запись переговоров авиадиспетчера минского аэропорта с пилотом лайнера. На ней слышно, как некто третий подсказывает диспетчеру, что именно тот должен сказать командиру воздушного судна.
Одновременно этот человек поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, сообщая своему респонденту о ситуации с самолетом.
Представитель польских спецслужб также добавил, что хронология событий собрана и задокументирована. Из нее следует, что сообщение об угрозе взрыва направлено пилоту лайнера до отправки электронного письма, предупреждающего о наличии взрывчатых веществ на борту.
На днях газета The New York Times написала, что диспетчер Олег Галегов, который был причастен к этому инциденту, бежал из Беларуси и рассказал о том, как КГБ республики координировало всю операцию.
Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал публикацию NYT "информационным вбросом". Он также подтвердил, что Галегов уехал из страны и предположил, что за границей на него оказывали давление.
23 мая самолет Ryanair рейсом Афины-Вильнюс был вынуждено посажен в Минске из-за угрозы взрыва. Находящийся на его борту оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга гражданка России Софья Сапега были задержаны.
Ранее Следственный комитет Беларуси сообщал, что оба сотрудничают со следствием. Летом их перевели из СИЗО под домашний арест.