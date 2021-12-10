"Операция КГБ Беларуси": опубликована запись переговоров авиадиспетчера с пилотом самолёта Ryanair

Вынужденная посадка самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем была операцией КГБ Беларуси.

На этом настаивают власти Польши, которые опубликовали запись переговоров авиадиспетчера минского аэропорта с пилотом лайнера. На ней слышно, как некто третий подсказывает диспетчеру, что именно тот должен сказать командиру воздушного судна.

Одновременно этот человек поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, сообщая своему респонденту о ситуации с самолетом.

Мы предоставили вам доказательства и другие факты, которые ясно указывают на то, что угон самолета Ryanair был операцией белорусских спецслужб, направленной на арест противника политического режима Лукашенко Станислав Жарын представитель спецслужб Польши

Представитель польских спецслужб также добавил, что хронология событий собрана и задокументирована. Из нее следует, что сообщение об угрозе взрыва направлено пилоту лайнера до отправки электронного письма, предупреждающего о наличии взрывчатых веществ на борту.

На днях газета The New York Times написала, что диспетчер Олег Галегов, который был причастен к этому инциденту, бежал из Беларуси и рассказал о том, как КГБ республики координировало всю операцию.

Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал публикацию NYT "информационным вбросом". Он также подтвердил, что Галегов уехал из страны и предположил, что за границей на него оказывали давление.

23 мая самолет Ryanair рейсом Афины-Вильнюс был вынуждено посажен в Минске из-за угрозы взрыва. Находящийся на его борту оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга гражданка России Софья Сапега были задержаны.

Ранее Следственный комитет Беларуси сообщал, что оба сотрудничают со следствием. Летом их перевели из СИЗО под домашний арест.