Лукашенко: "Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии"

Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Президент Беларуси отметил, что Запад отказался от участия в расследовании инцидента с самолетом. Об этом в среду сообщает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, задержанный Роман Протасевич собирался устроить в Беларуси "кровавый мятеж".

Лукашенко заявил, что на борту рейса Ryanair находился террорист, об этом знали за пределами Беларуси. По его словам, "экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске".

На заявление о том, что до аэропорта Вильнюса самолету было лететь ближе, Лукашенко ответил: "Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолёт?". По словам Лукашенко, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно.

"Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение.

У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?" - задал риторический вопрос глава государства.

Также белорусский президент заявил, что недоброжелатели республики извне преступили множество красных линий, а эскалация Запада в отношении Беларуси "вызвана завистью, бессилием и злобой".

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали ", - сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Комментируя оставшихся в Минске трех пассажирах рейса Ryanair Афины-Вильнюс президент Беларуси сказал: "Три человека вышли из самолёта в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ".

Авиабойкот Беларуси также не остался без внимания президента. Лукашенко отметил быструю реакцию Запада. Говоря о внешнеполитической ситуации Беларуси, он заявил, что страна "находится на пороге не холодной, а "ледяной" войны".

Говоря о протестах в 2020 году, Лукашенко заявил, что "ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором".

23 мая самолет Ryanair, направляющийся из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей оппозиционного канала НЕХТА Роман Протасевич. При повторной проверке багажа и пассажиров, Протасевич был задержан. В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков, а КГБ внес его и другого основателя канала НЕХТА Степана Путило в список лиц, причастных к терроризму.

Страны Европы грозят Беларуси новыми санкциями. Сквозь воздушное пространство Беларуси отказались летать такие авиакомпании, как Air France-KLM, Lufthansa, Finnair, SAS, "Сингапурские авиалинии" и японская ANA.