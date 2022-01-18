Мониторить COVID-19 как грипп: специалист прокомментировал данный подход

В Европе идут споры относительно нового подхода к ситуации с коронавирусом, который озвучили в Мадриде. Речь идет о системе контроля за распространением COVID-19. По словам министра здравоохранения королевства, пандемическое заболевание, постепенно приобретает эндемический характер. В дальнейшем испанские власти намерены применять схему, которая используется в отношении к гриппу.

Вот, что сказал Euronews профессор Барселонского института общественного здравоохранения Джеффри Лазарус:

" Я считаю, что данное решение больше относиться к политике, нежели здравоохранению: после каждой волны пандемии власти вносят новое предложение. Раньше, например, ввели требование носить маску на открытом воздухе, а теперь решили перестать фиксировать число заболевших, и прекратить тестирование".

"Тем, кто находятся у власти нужно думать о следующих выборах. Но на фоне пандемии им также необходимо применять подход, ориентированный на общественное здравоохранение. Ограничения могут быть ослаблены, когда число заболевших снижается, но это не означает, что ограничительные меры не могут быть введены вновь, если инфицированных станет больше и число госпитализаций возрастет, или появится новый штамм коронавируса, и встанет вопрос о дополнительной прививке".

Сразу перейти к новой схеме не удастся. У Испании есть международные обязательства - сообщать о всех случаях заболевания COVID-19 и мгновенно от этого отказаться не получится.

С начала пандемии в Испании было выявлено порядка восьми с половиной миллионов случаев заражения, свыше 90,5 тысяч пациентов умерли от ковида. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.