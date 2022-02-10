ВОЗ просит помощи для беднейших регионов

Жители Чехии приветствуют решение властей ослабить санитарные ограничения: теперь для доступа в общественные заведения - от ресторанов до фитнесс--клубов - не нужно предъявлять справку о вакцинации или о перенесенном ковиде. Симон, хозяин пражского кафе, доволен: "Меня очень раздражает необходимость требовать пропуска у гостей заведения, рад, что это отменяют".

Еще один пражанин, Давид, говорит, что расценивает решение властей как "возвращение к норме".

На фоне стабилизации ситуации в странах с большим процентом вакцинированного населения ВОЗ призывает мировое сообщество помочь тем регионам, где привитых мало. Им, считают эксперты, необходимо передать вакцины, тесты, лекарства для лечения коронавируса.

"Программа - акселератор АСТ, как указано в озвученной нами инициативе, требует 23 миллиардов долларов. Речь идет о спасении жизней, устранении угроз, связанных с омикроном, и предотвращении новых, еще более опасных штаммов, - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В списке государств где коронавиурс сдерживать трудно - Румыния. Служба скорой помощи в Бухаресте перегружена экстренными вызовами, страна с одним из самых низких в Европе уровнем вакцинации тяжело переживает пятую волну.

Пока Европа учится сосуществовать с коронавирусом, в Китае власти крепко стоят на позициях нулевой терпимости к ковиду, объявляя локадун при первых признаках всплеска инфекции. Так, 4-миллионный город Байсэ был закрыт после того, как там выявили 180 зараженных.