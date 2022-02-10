Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region

мир

ВОЗ просит помощи для беднейших регионов

Access to the comments Комментарии
 Екатерина Гусева
euronews_icons_loading
Новые реалии ресторанов. Иллюстрационное фото.
Новые реалии ресторанов. Иллюстрационное фото.   -   Авторское право  Czarek Sokolowski/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Жители Чехии приветствуют решение властей ослабить санитарные ограничения: теперь для доступа в общественные заведения - от ресторанов до фитнесс--клубов - не нужно предъявлять справку о вакцинации или о перенесенном ковиде. Симон, хозяин пражского кафе, доволен: "Меня очень раздражает необходимость требовать пропуска у гостей заведения, рад, что это отменяют".

Еще один пражанин, Давид, говорит, что расценивает решение властей как "возвращение к норме".

На фоне стабилизации ситуации в странах с большим процентом вакцинированного населения ВОЗ призывает мировое сообщество помочь тем регионам, где привитых мало. Им, считают эксперты, необходимо передать вакцины, тесты, лекарства для лечения коронавируса.

"Программа - акселератор АСТ, как указано в озвученной нами инициативе, требует 23 миллиардов долларов. Речь идет о спасении жизней, устранении угроз, связанных с омикроном, и предотвращении новых, еще более опасных штаммов, - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В списке государств где коронавиурс сдерживать трудно - Румыния. Служба скорой помощи в Бухаресте перегружена экстренными вызовами, страна с одним из самых низких в Европе уровнем вакцинации тяжело переживает пятую волну.

Пока Европа учится сосуществовать с коронавирусом, в Китае власти крепко стоят на позициях нулевой терпимости к ковиду, объявляя локадун при первых признаках всплеска инфекции. Так, 4-миллионный город Байсэ был закрыт после того, как там выявили 180 зараженных.