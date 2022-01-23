Новый максимум заражений коронавирусом в России

В России зарегистрирован новый максимум заражений коронавирусом за сутки. Число инфицированных к воскресенью выросло на 63 тыс., госпитализированы более 6 тыс. человек. В оперативном штабе правительства отмечают, что доминирующим штаммом в стране по-прежнему остаётся дельта — не неё приходится около 52% заражений. Омикрон — на втором месте, но его доля постепенно увеличивается.

Медицинские службы готовятся к новой мобилизации в случае критического роста заболеваемости, — рассказал начальник Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге Максим Кабанов:

«Нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено возросла в десятки раз, поэтому мы все готовы в любой момент развернуться».

Главный санитарный врач России Анна Попова ранее говорила, что заболеваемость COVID-19 в обозримом будущем может превысить порог в 100 тысяч новых случаев за сутки. Недельные показатели, по данным оперативного штаба, выросли вдвое с середины января. При этом показатели смертности продолжают снижение после пиковых значений, зарегистрированных в ноябре.