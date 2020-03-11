Япония: девять лет спустя после землетрясения и цунами

В Японии вспоминают погибших в результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. Тогда стихия унесла жизни около 20 тысяч человек. В нынешнем году из-за угрозы распространения коронавируса, было отменено множество массовых мероприятий. Однако сотни жителей Токио (многие из них в масках) пришли в столичный парк, чтобы совершить молитву. Небольшая церемония с участием премьера Синдзо Абэ и членов его кабинета состоялась в канцелярии главы правительства. Минута молчания была объявлена в 14:46 по местному времени, когда девять лет назад у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0.