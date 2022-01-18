Каммингс выдал Джонсона: бывший советник обвинил премьера во лжи

Тучи сгущаются над Борисом Джонсоном. Масла в огонь подлил его бывший советник Доминик Каммингс, заявив, что премьер-министр солгал парламенту - на самом деле он знал о планах своих сотрудников провести вечеринку во время локдауна.

Джонсон уже принес извинения за праздник 20 мая 2020 года в саду на Даунинг-стрит, но сказал, что не знал о ней заранее и думал, что присутствует на рабочем мероприятии.

Никто не сказал мне, что то, что мы делали нарушало правила, что рассматриваемое событие было не рабочим мероприятием Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Самого Каммингса, ушедшего в ноябре 2020 года с поста советника, обвиняли в нескольких случаях нарушения карантина во время первого строгого локдауна.

С тех пор он не раз критиковал Джонсона и сейчас уверяет, что тогда в мае 2020 года лично сообщил премьер-министру о планируемой вечеринке.

Вопрос репортёра Sky News:

— Доминик Каммингс был вашим ближайшим советником, и он сказал, что устно предупреждал вас об этом. Он лжет?

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

— Мне не верится, что мы стали бы проводить мероприятие, которое, по мнению людей, противоречило правилам или тому, о чем мы просили людей.

Джонсона призывают уйти в отставку не только депутаты от оппозиции, но и некоторые однопартийцы. Ведь вечеринок было несколько.

Так премьеру пришлось приносить извинения королеве Елизавете за то, что в апреле прошлого года — во время траура по принцу Филиппу — на Даунинг-стрит одновременно собрались две компании.