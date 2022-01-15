Оппозиция требует от Джонсона уйти в отставку из-за вечеринок

Уйти в отставку из-за вечеринок требует оппозиция от британского премьера Бориса Джонсона. Об этом в субботу заявил лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

Причиной послужила мероприятие на Даунинг-стрит в мае 2020 года. Джонсон принял участие в вечеринке, в то время как по всей стране был объявлен жесткий локдаун.

По мнению оппозиции подобные действия подрывают доверие британцев к правительству.

"В сложившейся ситуации премьер-министр потерял всякое моральное право руководить, а мы как никогда в этом нуждаемся, потому что мы ещё не вышли из пандемии. Правительство, у которого есть это моральное право, с таким премьером его тоже потеряло" , - заявил Кир Стармер, лидер Лейбористской партии.

Сам Борис Джонсон в среду публично признал, что был на многолюдной вечеринке в саду его резиденции в мае прошлого года, но заявил, что считал мероприятие рабочей встречей и неправильно понял, зачем несколько десятков сотрудников правительства собрались в саду на Даунинг-стрит.

В пятницу премьер извинился перед королевой за вечеринку в своем офисе в апреле прошлого года накануне похорон принца Филиппа. Правда в этом мероприятии Джонсон участия не принимал.