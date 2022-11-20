Казахстан: на досрочных президентских выборах побеждает действующий глава государства Токаев

На досрочных президентских выборах в Казахстане, как и ожидалось, победу одерживает действующий глава государства 69-летний Касым- Жомарт Токаев. По данным экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований "Открытое общество", он заручился поддержкой более 82% проголосовавших избирателей.

Согласно другому опросу, от Института общественной политики партии "Аманат", за Токаева было отдано свыше 85,52 % голосов. Явка на выборах составила почти 70%.

Официальные результаты будут объявлены не ранее Утра понедельника. Между тем первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну 28 лет, уже поздравил Токаева с победой.

В избирательной гонке, помимо Токаева, приняли участие еще пять кандидатов, которые не смогли составить конкуренцию нынешнему лидеру республики.

Аналитики считают, что Токаев созвал досрочные выборы, чтобы укрепить свою власть до появления реальных политических противников или роста в стране протестных настроений. Особенность этих выборов - восстановленная опция для голосования "против всех". Эту графу, по данным опросов, отметили порядка 4% избирателей.