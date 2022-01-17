Церемония памяти Давида Сассоли

Депутаты Европарламента и другие политики почтили память скоропостижно скончавшегося председателя Парламента ЕС Давида Сассоли.

Его коллеги отмечали, что бывший итальянский журналист славился добротой и преданностью делу.

Среди тех, кто отдал дань уважения, был председатель Совета ЕС Шарль Мишель, который тепло отозвался об их первой встрече.

— Дорогой Давид, я храню драгоценные воспоминания о нашем сотрудничестве и о времени проведенном вместе. Ваш пример показывает, что доброта - это не слабость, а сила. Вы работали во благо консолидации граждан, пытаясь направить наши мысли в будущее и вдохновить новыми идеями для пользы развития Европы.

Эммануэль Макрон, президент Франции, страны, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, рассказал о стремлении Сассоли еще больше объединить Европу.

— Европа, которую он защищал, едина сплоченностью между ее гражданами и между ее членами. Европа, которую он защищал, сильна единством. Он был строителем и миротворцем. В этом зале заседаний Давид Сассоли боролся с идеями, а не с людьми.

Давид Сассоли был помещен в больницу после растройства иммунной системы.

Итальянский политик был удостоен чести торжественных государственных похорон, которые состоялись в пятницу в Риме.