Давид Сассоли: "НАТО нам всё ещё нужен"

В то время, как Еврокомиссия только готовится приступить к работе, новоизбранный председатель Европарламента Давид Сассоли не терял времени и с головой погрузился в изучение европейской повестки дня.

"Брексит", НАТО, Трамп и многие другие темы обсудила с ним корреспондент Euronews Елена Каваллоне. Вот что ответил политик на высказывание Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Давид Сассоли, председатель Европарламента:

— В настоящий момент рискованно спорить о том, что у нас есть, и желать того, чего у нас нет. Я думаю, что Атлантический альянс, НАТО все еще необходим.

Несмотря на то, что тема "брексита" немного отошла на второй план, мы спросили у Сассоли, считает ли он, что ответственность за него в какой-то мере лежит на Евросоюзе.

Давид Сассоли, председатель Европарламента:

— Так же как и националисты на континенте, сторонники "брексита" думали, что разрушат Европейский союз. Вместо этого, несмотря на тот факт, что мы в ЕС обсуждаем все темы, по "брекситу" у нас было единое мнение.

Полную версию интервью с председателем Европарламента Давидом Сассоли смотрите в программе "Глобальный диалог" на этой неделе.