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Брюссельское бюро

Процедура избрания нового председателя Европарламента

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 Ana LAZARO
Процедура избрания нового председателя Европарламента
Авторское право  FREDERICK FLORIN/AFP

Председатель Европарламента Давид Сассоли умер в конце срока его полномочий. Процедура обеспечения преемственности уже была распланирована, и предвыборный митинг состоится в следующий вторник во время пленарной сессии в Страсбурге.

Внезапная смерть председателя Европейского парламента Давида Сассоли произошла в конце срока его полномочий, составляющего 2,5 лет, то есть половину избирательного цикла всех учреждений ЕС. Процедура обеспечения преемственности уже была распланирована, и предвыборный митинг состоится в следующий вторник во время пленарной сессии в Страсбурге.

Кто бы ни победил на выборах, он/она станет 32-м главой Европарламента. С момента его основания в 1952 году сменился 31 председатель, 16 из которых занимали посты после 1979 года, когда в ЕС было впервые проведено всеобщее голосование.

Немецкий социалист Мартин Шульц был единственным, кто проработал спикером два срока. Альчиде де Гаспери, депутат от христианских демократов из Италии, умер в начале своего мандата и был экстренно заменён.

Процедура смены председателя

Кандидаты на председательский пост могут быть выдвинуты либо политической фракцией, либо группой членов Европарламента, достигшей так называемого нижнего порога, что означает 1/20 депутатов или 36 из общего числа 705 при заполнении всех мест. Председатель избирается при тайном голосовании абсолютным большинством, то есть 50% плюс один. Пустые или испорченные бюллетени в данном подсчете не учитываются.

Если в первом туре не будет выявлен победитель, те же или другие кандидаты могут быть выдвинуты во второй и третий тур на тех же условиях. Если и в третьем туре никто не избран, то два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в этом туре, переходят на четвертое и последнее голосование.

Во вторник и среду новоизбранный председатель может выступить со вступительной речью, а затем председательствовать на выборах остальных членов парламентского Бюро. Назначения в парламентские комитеты на оставшуюся часть этого законодательного срока также будут подтверждены на предстоящем пленарном заседании, возможно, в среду.

Все выборные должности в Европарламенте: председатель, вице-председатель, квесторы (которым поручаются "административные и финансовые задачи, непосредственно затрагивающие депутатов"), председатели комитетов и делегаций и заместители председателей - обновляются каждые 2,5 года - в начале и середине пятилетнего срока.

Четверо фаворитов

В председатели Европарламента сейчас метят четыре кандидата от разных политических партий. Наиболее вероятно, что на этот пост будет избрана 42-летняя Роберта Метсола. Депутат от Мальты работает первым вице-председателем в течение этих двух с половиной лет и является официальным кандидатом от Европейской народной партии.

Зелёные выдвинули 50-летнюю Элис Бах Кунке из Швеции. В гонке также участвуют испанский депутат от «Левых» Сира Риего и поляк Косма Злотовски от «Европейских консерваторов и реформистов».

Чем занимается председатель Европарламента?

На официальному сайте Европарламента изложены обязанности председателя Европарламента (https://the-president.europarl.europa.eu/en/the-presidency/functions)):

-Председатель представляет Европейский парламент по отношению к внешнему миру и в его отношениях с другими институтами ЕС.

-Председатель председательствует на пленарных заседаниях парламента, на конференции председателей политических фракций и Бюро Парламента (включая 14 вице-председателей).

-Председатель представляет Парламент во всех юридических вопросах.

- Председатель наблюдает за работой Парламента и его учредительных органов, а также за прениями на пленарных заседаниях и следит за соблюдением Регламента Парламента.

- В начале каждого заседания Европейского совета председатель Европейского парламента излагает точку зрения Парламента и его мнение по поводу пунктов повестки дня и других тем.

- После того, как бюджет Европейского Союза был принят Парламентом, председатель подписывает его и тем самым приводит в действие. Председатель Европарламента и председатель Совета подписывают все законодательные акты, принятые в соответствии с обычной законодательной процедурой.

- Председатель может, в соответствии с процедурой совместного принятия решений Европарламентом и Советом, председательствовать в согласительном комитете Европарламента и Совета. Совместно с действующим председателем Совета председатель Парламента подписывает все законодательные акты, принятые совместным решением.

- Когда проводится межправительственная конференция по реформе договоров, председатель принимает участие в заседаниях представителей правительства, которые организуются на уровне министров.