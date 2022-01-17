Петр Порошенко: "Еду бороться за Украину"

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, которого перед новым годом на родине заочно обвинили в госизмене и финансировании терроризма, должен сегодня вернуться из Польши в Киев. Об этом он сообщил накануне на брифинге в Варшаве, который транслировался его странице в фейсбуке. Политик, который около месяца пробыл за границей, выразил уверенность, что не будет арестован.

"Вы спрашиваете, не возьмут ли меня под стражу, так вот - однозначно нет, - отметил Порошенко. - Не потому, что я такой неприкосновенный, а потому что для этого вообще нет оснований. Уверен, что президент Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Еще раз уточную: я возвращаюсь на Украину, чтобы бороться за страну, а не воевать с Зеленским".

Порошенко утверждает, что на родине его преследуют по политическим мотивам, На сегодня в районном суде Киева назначены слушания об избрании для политика меры пресечения. Наблюдатели не исключают, что дело может закончиться изоляцией Порошенко - как минимум в виде домашнего ареста.