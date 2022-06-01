Пётр Порошенко в Роттердаме призывает ужесточить санкции против России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко призывает ужесточить санкционное давление на Москву, чтобы добиться смены власти в России. Свою позицию он разъяснил в интервью Euronews на полях конгресса Европейской народной партии в Роттердаме. По мнению политика, ограничения должны коснуться и обычных россиян, чтобы подтолкнуть их к демократии:

«Нам нужно депутинизировать Россию, потому что Россия во главе с Путиным, даже если мы сможем останновить войну, в любой момент будет представлять потенциальную угрозу для европейского континента. Мы обсуждаем демократические инструменты воздействия, мы говорим о санкциях, мы говорим об эмбарго. Когда россиянам станет ненавистна сама идея платить столь высокую цену и иметь на посту президента этого маньяка, тогда у нас появятся все шансы на лучшее».

Порошенко смог покинуть Украину лишь с третьей попытки. Из-за этого было сорвано, в частности, его участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи НАТО. На родине лидер партии «Европейская солидарность» стал фигурантом уголовного дела по статье о госизмене о закупках угля о пророссийских сепаратистов в Донбассе.

Порошенко все претензии и обвинения в финансировании самопровозглашённых ДНР и ЛНР категорически отвергает. В его партии называют проблемы с выездом политика за границу нарушением «политического перемирия» во время войны.