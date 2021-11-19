Украина позеленеет: в стране высадят миллиард деревьев за три года

Украина становится зеленее. В июне президент страны Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украине высадят миллиард деревьев за три года. К середине ноября план выполнен уже примерно на 4%. Больше всего саженцев пришлось на Житомирскую область.

"Европа заявила, что посадит 3 миллиарда деревьев за 10 лет. Вся Европа! А мы планируем за три года сами высадить миллиард", — говорит глава Гослесагентства Украины Юрий Болоховец.

Впрочем, настолько оптимистичны далеко не все.

"Им придется высаживать по десять деревьев в секунду или по 200 саженцев в секунду. С технической точки зрения это абсолютно нереалистично", — считает Богдан Проць.

Кроме того, ученые опасаются, что такое вмешательство в экосистему может нарушить природный баланс и наоборот навредить окружающей среде.