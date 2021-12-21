Порошенко не придёт на допрос по делу о госизмене

Бывшего президента Украины Петра Порошенко подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о поставках угля с Донбасса, но экс-глава государства не придёт на допрос 23 декабря.

В минувшую пятницу сотрудники государственное бюро расследований Украины не смогли вручить ему документы, вечером того же дня Порошенко покинул страну. Его партия "Европейская солидарность" сообщила, что лидер отбыл в заранее запланированные дипломатическое турне и отпуск. Порошенко пообещал вернуться в первой половине января.

Сторонники говорят о политически мотивированном деле. Адвокаты заявляют, что повестки были выписаны неправильно. "Почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны неправильным способом", — сказал в понедельник адвокат Илья Новиков.

"Дело сфабриковано. Мы опубликуем все эти подозрения и тогда у всех появится возможность насладиться этой уникальной ерундой и мы увидим, что никаких оснований нет", — заявил руководитель группы адвокатов Игорь Головань.

Заявление адвоката Ильи Новикова:

Следствие подозревает бывшего президента в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Петру Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила, что "пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР".

По "делу об угольной госизмене" проходят также глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Сейчас Медведчук находится под домашним арестом.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку топлива с территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР превышает 200 млн гривен (около 6,7 млн евро).