Новак Джокович прибыл в Белград

Новак Джокович приземлился в Белграде. Он отказался от комментариев и из аэропорта, в котором его ждали несколько десятков поклонников с сербскими флагами, отправился к матери. Позже та подтвердила, что первая ракетка мира проведёт в сербской столице как минимум два дня.

Рано утром депортированный из Австралии теннисист прибыл в Объединённые Арабские Эмираты. В полёте первую ракетку мира, проигравшую битву за право участвовать в открытом первенстве Австралии, сопровождали тренеры. "Я крайне разочарован, - заявил Джокович в воскресенье, -теперь собираюсь отдохнуть и заняться своей физической формой".

В Мельбурн Новак Джокович прилетел 5 января в надежде завоевать 21-й титул Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После двух разбирательств виза 34-летнего спортсмена была аннулирована, а сам он депортирован из страны.

Наблюдатели отмечают, что решение властей грозит сербу трёхлетним запретом на въезд в Австралию, Открытый чемпионат которой Джокович выигрывал девять раз, хотя премьер-министр Скотт Моррисон пояснил в понедельник, что "у [Новака Джоковича] есть возможность вернуться при правильных обстоятельствах, и это будет рассмотрено в свое время".