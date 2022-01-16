Суд отклонил апелляцию Джоковича

Новак Джокович, первая теннисная ракетка мира, не сможет принять участие в турнире Большого шлема и будет вынужден покинуть Австралию. Федеральный суд страны, рассмотревший дело в воскресенье, отклонил апелляцию спортсмена. Таким образом, решение австралийских властей об аннулировании визы Джоковича остаётся в силе.

В ходе предшествовавшего многочасового разбирательства защита Джоковича настаивала на абсурдности выдвинутых в его адрес обвинений. Со своей стороны юристы, представлявшие правительство, утверждали, что дальнейшее нахождение сербского теннисиста на территории страны может быть опасным для общественного порядка и здравоохранения. В итоге суд встал на их сторону.

Джокович прибыл Австралию без прививки от коронавируса, имея на руках медотвод. Австралийские власти обвинили его в предоставлении неверных сведений при заполнении анкеты на визу и аннулировали её. Затем по решению суда в Мельбурне виза была восстановлена, но власти аннулировали её повторно. Новое решение суда лишает Джоковича шанса в десятый раз стать победителем турнира.