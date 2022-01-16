Затопило даже Калифорнию: последствия взрыва вулкана у Тонги

Полузатопленные и выброшенные на берег корабли и лодки — последствия извержения подводного вулкана у островного королевства Тонга. Волны высотой более метра обрушились на остров Тонгатапу, где находится столица королевства. Оценить последствия пока невозможно, поскольку на островах до сих пор перебои со связью. Помощь в восстановлении окажет Новая Зеландия.

Волны дошли даже до Орегона на северо-западе США

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

"Официальной оценки ущерба пока нет. Но по данным нашей комиссии на Тонге, цунами нанесло серьёзный урон берегу в северной части Нукуалофы, на берег выбросило несколько судов и больших камней. Заведения на береговой линии были повреждены, требуется большая работа по ремонту и восстановлению".

В Калифорнии цунами затопило прибрежную парковку Shmuel Thler/AP

Японский спутник зафиксировал впечатляющие кадры мощного извержения в 60 километрах от Нукуалофы. Волны достигли и Японии, и тихоокеанского побережья США и Канады; о возможности цунами объявляли на Сахалине и Курилах, но затем предупреждение отменили.

На расположенных куда ближе островах Фиджи власти на всякий случай открыли несколько эвакуационных центров, но о серьёзных разрушениях не сообщается.