Кумбре-Вьеха отправился на каникулы

В субботу правительство испанских Канарских островов объявило о завершении вулканической активности на острове Пальма после того, как на протяжении десяти дней учёными не фиксировалось значительных выбросов диоксида серы.

Кумбре-Вьеха прекратил извергаться 13 декабря, вскоре специалистам удалось заглянуть внутрь кратера вулкана.

Несмотря на отсутствие видимой вулканической активности, мы запаслись терпением и действовали согласно нашим научно-техническим протоколам безопасности. Сегодня я могу с уверенностью заявить: вулкан затих. Хулио Перес Глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов

Нынешнее извержение вулкана Кумбре-Вьеха стало самым продолжительным за всю историю острова Пальма: 85 дней и 8 часов, о которых не скоро забудут местные жители. Стихия повредила ирригационные системы и дороги, пострадали банановые плантации и виноградники. Потоки лавы и пепла разрушили около 3000 зданий. Около 7 000 человек были эвакуированы, жертв среди населения, связанных непосредственно с извержением, нет.

Власти автономного сообщества оценивают экономический ущерб в сотни миллионов евро.