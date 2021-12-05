Вулкан Семеру пока не позволяет жителям Явы вернуться домой

Растёт число жертв извержения вулкана Семеру на острове Ява. Власти Индонезии сообщают о 14 погибших и десятках раненых, многие пострадавшие госпитализированы с тяжёлыми травмами и ожогами. Из зоны бедствия эвакуированы более тысячи человек.

Вулкан Семеру активизировался 1 декабря, когда над жерлом появились облака дыма и пепла. Через три дня раскалённые выбросы накрыли жилые кварталы.

Отмечается, что эвакуация началась с запозданием, а люди не были предупреждены об опасности. Это объясняют погодными условиями, в частности, туманом, который помешал оперативно оценить ситуацию.

Жители пострадавших населённых пунктов рассказывают, что стихия застала их врасплох:

— Люди думали, что это просто наводнение. Мы не знали, что это были горячие потоки грязи. Внезапно небо потемнело, начался ливень, появился дым. Хорошо, что пошёл дождь, благодаря ему мы могли дышать.

— Я говорил работнице моего магазина, — останься, не ходи домой. Но она настояла. Помочь ей было невозможно, она попала в дымовую ловушку.

Вулканическая служба Индонезии сообщает о новых выбросах дыма и пепла из Семеру. Ситуация осложняется погодными условиями — эксперты полагают, что именно обильные осадки ведут к эрозии жерла вулкана, провоцируя извержение.

Власти призывают местных жителей, которые покинули опасный район, не спешить с возвращением домой.