ВОЗ призывает не относиться к омикрону легкомысленно

Всемирная организация здравоохранения призывает не считать омикрон неопасным. Этот вариант вызывает менее тяжёлые симптомы, но его беспрецедентная скорость распространения, по мнению ВОЗ, может привести к смерти тысяч людей по всему миру.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный секретарь ВОЗ:

"Хотя омикрон может казаться не таким опасным, как дельта, особенно для вакцинированных, это не значит, что его следует считать неопасным. Омикрон приводит в больницу и убивает. Цунами новых случаев столь огромно и распространяется столь быстро, что подавляет системы здравоохранения по всему миру".

Власти Португалии продлевают действие ограничительных мер ещё на неделю, до 14 января. В то же время школы откроются в понедельник, как и планировалось. В стране идёт активная кампания по вакцинации детей от 5 до 11 лет. В ближайшие дни предполагается сделать им более 150 тысяч прививок.

В Норвегии пока один из самых низких в Европе уровней заражения, но и там из-за омикрона эксперты ожидают резкого роста заболеваемости в ближайшие недели. Медики особенно обеспокоены восприимчивостью детей и подростков к новому штамму.

Австрийское руководство заявляет, что на фоне распространения омикрона твёрдо намерено поддерживать антиковидные меры, одни из самых жёстких в Европе, и более того, вводить новые. Так, будет обязательно носить маски повышенной степени защиты даже на улице — если нет возможности выдерживать двухметровую дистанцию.