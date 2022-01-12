Путин об омикроне: "У нас есть пара недель"

Российские власти ожидают значительный рост заболеваемости COVID-19. В конце прошлого года Роспотребнадзор фиксировал снижение инфицирования во всех регионах страны, однако спад приостановился в начале января.

В среду на совещании с правительством Владимир Путин заявил, что у чиновников и системы здравоохранения есть еще время для того, чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии.

Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться. Владимир Путин Президент России

Накануне на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин заявил о вспышке варианта омикрон. При этом если во вторник по всей стране было выявлено 305 случаев заражения штаммом омикрон, в среду это число выросло более, чем в два раза (698).

В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом омикрон. И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает, и в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости. Сергей Собянин Мэр Москвы

В целом в России 11 января было выявлено более 17,5 тысяч новых случаев, на Москву пришлось 4635 положительных тестов. Это максимум с середины ноября.

12 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила также о снижении охвата тестированием в России за время новогодних каникул.

Переломить ситуацию возможно поможет новая разработка российских учёных: Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России зарегистрировала первую в мире тест-систему, направленную на выявление штамма омикрон. По заявлениям агентства, новый набор реагентов способен за полтора часа выявлять и различать варианты омикрон и дельта.