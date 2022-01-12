Путин об омикроне: "У нас есть пара недель"Комментарии
Российские власти ожидают значительный рост заболеваемости COVID-19. В конце прошлого года Роспотребнадзор фиксировал снижение инфицирования во всех регионах страны, однако спад приостановился в начале января.
В среду на совещании с правительством Владимир Путин заявил, что у чиновников и системы здравоохранения есть еще время для того, чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии.
Накануне на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин заявил о вспышке варианта омикрон. При этом если во вторник по всей стране было выявлено 305 случаев заражения штаммом омикрон, в среду это число выросло более, чем в два раза (698).
В целом в России 11 января было выявлено более 17,5 тысяч новых случаев, на Москву пришлось 4635 положительных тестов. Это максимум с середины ноября.
12 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила также о снижении охвата тестированием в России за время новогодних каникул.
Переломить ситуацию возможно поможет новая разработка российских учёных: Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России зарегистрировала первую в мире тест-систему, направленную на выявление штамма омикрон. По заявлениям агентства, новый набор реагентов способен за полтора часа выявлять и различать варианты омикрон и дельта.