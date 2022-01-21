Джо Байден: "Любое пересечение границы - это вторжение"

Москва получит решительный "экономический ответ" на любое пересечение российскими военными границ Украины, заявил глава Белого дома Джо Байден. Президент США предостерег Владимира Путина и от гибридных атак.

"Я совершенно ясно сказал президенту Путину, и недопониманий тут нет: если любое, повторю, любое российское военное подразделение пересечет границу Украины - это считается вторжением, на которое будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ. Я его детально обсудил с нашими союзниками и совершенно ясно изложил президенту Путину", - уточнил американский лидер.

Все причастные к обострению ситуации стороны возлагают надежду на дипломатическое разрешение конфликта. Сегодня в Женеве состоятся переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. До сих пор официальным лицам из Москвы и Вашингтона не удавалось сблизить позиции: Россия обвиняет США в спекуляциях и требует предоставить от НАТО гарантий нерасширения на Восток.

Тем временем на Украине власти изучают все возможные сценарии развития событий. Президент Владимир Зеленский в обращении к нации призвал украинцев не паниковать, признав, что риски конфликта с Россией существуют. В ближайшее время Киеву обещана дополнительная помощь в сфере безопасности со стороны США.