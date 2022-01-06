"Непривитых не нужно даже лечить": Европа адаптируется к омикрону

"Непривитых не нужно даже лечить": Европа адаптируется к омикронуКомментарии
После трех дней жарких дебатов французская Национальная ассамблея приняла в первом чтении текст законопроекта о вакцинном пропуске. Теперь слово за Сенатом в начале следующей недели.
Масла в огонь во время обсуждения добавил Эммануэль Макрон, пообещавший "достать" (непрямой перевод) невакцинированных, которых он считает "безответственными" и "недостойными быть гражданами".
Между тем официальный представитель правительства выступил в защиту использования главой государства ненормативной лексики в отношении непривитых.
В Италии, где как и во Франции, отмечается высокий уровень инфицирования омикрон-штаммом, в среду правительство поддержало введение обязательной вакцинации для лиц старше 50 лет.
Это решение ставит страну в авангард Европы по борьбе с теми, кто отказывается делать прививку против коронавируса.
В Великобритании, наоборот, внесены изменения в правила для поездок в Англию. Теперь путешественникам не нужно заблаговременно делать ПЦР-тест, а привитые одобренными в стране вакцинами освобождаются от 10-дневного карантина. Лишь одно "но": на второй день после прибытия необходимо пройти тест на антитела к коронавирусу.
Правительственный антиковидный ПЛАН Б будет действовать в Англии в течение трех недель.
А в Германии из-за опасений нарушения работы важнейших инфраструктур, таких как больницы и дома престарелых, предлагается сократить сроки самоизоляции для их сотрудников. Те, кто прошел вакцинацию, могут выйти на работу через пять дней при отрицательном тесте ПЦР.