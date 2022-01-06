"Непривитых не нужно даже лечить": Европа адаптируется к омикрону

После трех дней жарких дебатов французская Национальная ассамблея приняла в первом чтении текст законопроекта о вакцинном пропуске. Теперь слово за Сенатом в начале следующей недели.

Масла в огонь во время обсуждения добавил Эммануэль Макрон, пообещавший "достать" (непрямой перевод) невакцинированных, которых он считает "безответственными" и "недостойными быть гражданами".

Между тем официальный представитель правительства выступил в защиту использования главой государства ненормативной лексики в отношении непривитых.

Слова президента республики, как мне кажется, далеко не соответствуют гневу изрядного большинства французов по отношению к сделавшим выбор не в пользу вакцины. Когда вы сегодня разговариваете с французами, многие из них говорят, что людей, которые решили отказаться от вакцинации, не нужно даже лечить Габриэль Атталь официальный представитель правительства Франции

В Италии, где как и во Франции, отмечается высокий уровень инфицирования омикрон-штаммом, в среду правительство поддержало введение обязательной вакцинации для лиц старше 50 лет.

Это решение ставит страну в авангард Европы по борьбе с теми, кто отказывается делать прививку против коронавируса.

В Великобритании, наоборот, внесены изменения в правила для поездок в Англию. Теперь путешественникам не нужно заблаговременно делать ПЦР-тест, а привитые одобренными в стране вакцинами освобождаются от 10-дневного карантина. Лишь одно "но": на второй день после прибытия необходимо пройти тест на антитела к коронавирусу.

Правительственный антиковидный ПЛАН Б будет действовать в Англии в течение трех недель.

А в Германии из-за опасений нарушения работы важнейших инфраструктур, таких как больницы и дома престарелых, предлагается сократить сроки самоизоляции для их сотрудников. Те, кто прошел вакцинацию, могут выйти на работу через пять дней при отрицательном тесте ПЦР.