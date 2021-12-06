В Италии вступил в силу "суперпропуск"

Италия ужесточает требования к ковид-сертификатам. С понедельника на всей территории страны необходимо предъявлять "суперпропуск". Это усиленная версия уже существующего санитарного или "зелёного пропуска", как называют его в Италии.

В отличие от первоначального сертификата, новый пропуск распространяется только на тех, кто прошёл полную вакцинацию от коронавируса или переболел Covid-19. Он предоставляет доступ не только на предприятия и в общественный транспорт, но и позволяет посещать рестораны, кино, театры и ночные клубы.

"Очевидно, что этот шаг направлен на тех людей, которые решили не делать прививку, - передает из Рима наш специальный корреспондент Джорджия Орланди. - Несмотря на то, что общее число случаев заболевания Covid-19 в Италии увеличилось, правительство утверждает, что ситуация находится под контролем. При этом всё больше государств ЕС обсуждают введение обязательной вакцинации. Мы спросили итальянцев, как они относятся к этой мере".

- Super Green Pass - лучше, чем обязательная вакцинация. Это дает людям возможность выбирать и сохраняет определенную форму свободы, можно продолжать жить своей жизнью", - говорит этот житель Рима.

- Я думаю, что обязательная вакцинация - огромная задача для государства, если оно действительно намерено обеспечить соблюдение требования. Это не так просто, как мы думаем... На мой взгляд, политика "зелёного пропуска" до сих пор работала, - считает эта пенсионерка.

- "Суперпропуск" выглядит как временное решение. Думаю, итальянскому правительству пора вводить более жёсткие меры. Пришло время предпринимать более смелые, радикальные шаги, которые бы сработали в долгосрочной перспективе, - говорит этот молодой человек.

- В начале все думали, что здравый смысл (в том, что касается прививок) возобладает, но, как мы видим, это не так. Поэтому обязательная вакцинация - единственное решение, - заключает еще одна жительница Рима.

"Суперпропуск" вводится повсюду по крайней мере до 15 января. "На данный момент Италия довольна результатами. Посмотрим, последует ли она примеру Австрии, которая стала первой страной, прибегнувшей к обязательной вакцинации в Европе", - передаёт из Рима специальный корреспондент Euronews Джорджия Орланди.