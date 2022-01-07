COVID-19: рост заражений на фоне снижения смертности

Covid-19 продолжает распространяться по всему миру. Но несмотря на рекордные показатели заражаемости - около 2 млн каждый день, уровень смертности снижается.

К примеру, в Литве число ежедневных новых случаев заражения превысило 3,800 и в ближайшие дни этот рекорд скорее всего будет побит. При этом число госпитализаций остается стабильным.

Мы видим, что омикрон действительно доминирует. Разница в том, что пока мы не отмечаем тяжелых и сложных случаев, их точно не стало больше. И самая важная информация заключается в том, что пока не увеличивается и число госпитализаций. Это означает, что большинство зараженных омикроном не нуждаются в госпитализации, так как симптомы довольно легкие Феликсас Янкаускас директор Вильнюсской университетской больницы

А в Германии премьер-министры всех 16 федеральных земель поддержали введение в стране обязательной вакцинации против коронавируса. Первые парламентские дебаты пройдут в конце января.

На совещании глав регионов с канцлером Олафом Шольцем также было решено ужесточить правила допуска в рестораны и бары. Даже тем, кто прошел полный курс вакцинации или переболел ковидом, придется предъявлять отрицательный результат теста.

В то же время в Великобритании сотни военных направлены на службу в больницы и на станции скорой помощи из-за нехватки медперсонала.

В начале января в британских медучреждениях не хватало около 39 тысяч сотрудников, находящихся на самоизоляции из-за заражения или контакта с заболевшим.

Это время года всегда напряженное, даже без COVID-19, и поэтому, если наложить всплеск заражений COVID-19 на обычную зимнюю нагрузку, получится чрезвычайная ситуация, которая поставила британское здравоохранение на военные рельсы Джеймс Хеппи замминистра обороны по ВС Великобритании

Во Франции пик волны COVID-19 ожидается через 10 дней, согласно профессору Алену Фишеру, ответственному за стратегию вакцинации в стране.

Меж тем ситуация в школах после выхода с рождественских каникул напряженная. По стране закрыты более 9 тысяч классов, в три раза больше, чем перед праздниками.

Из-за возмущения родителей и учителей власти немного ослабили санитарный протокол в школах.

Теперь при заболевании второго учащегося в классе в течение 7 дней другие дети не обязаны проходить три теста, как требовалось раньше.