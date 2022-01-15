Франция: экс-министр юстиции Кристиан Тобира выдвигается в президенты

Экс-министр юстиции Франции, Кристиан Тобира, объявила о намерении баллотироватсья на пост президента республики. Министерское кресло она занимала с 2012 по 2016 годы, а до этого, в 2002-м, уже участвовала в выборах главы государства; но тогда получила чуть больше 2%, причём большинство — в родной французской Гвиане.

Кристиан Тобира, кандидат в президенты Франции:

"Я хочу сделать всё, что в моих силах, чтобы противостоять деморализации, разжиганию ненависти и вражды. Мы сможем вместе бороться и против старых угроз — риска социального расслоения — и отвечать на новые вызовы: срочную необходимость экологического перехода".

Тобира решила выдвинуться от социалистической партии — её же на выборах собирается представлять мэр Парижа Анн Идальго. Окончательное решение должны принять избиратели на "народных праймериз" в конце месяца.

О своём намерении поучаствовать в кампании объявили уже четыре десятка кандидатов. Выборы президента Франции состоятся в апреле, а кандидатуру можно выдвигать до начала марта. При этом действующий глава государства Эммануэль Макрон заявляет, что хотел бы участвовать, но официально пока ни о чём не сообщал.