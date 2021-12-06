Эрик Земмур обещает Франции "былое величие"

Политический слет в тональности рок-концерта: на митинге под Парижем Эрика Земмура, кандидата в президенты Франции, встречали как любимого исполнителя. Лидер нового движения с говорящим названием "Реконкиста" пообещал своим сторонникам отвоевать для них новую Францию. "На кону очень многое, - заявил Земмур. - Если я выиграю эти выборы, это станет началом отвоевывания самой красивой страны в мире".

Земмур - новичок в политике. Популярный ведущий ток-шоу известен своей антииммигрантской позицией, он обещает вывести Францию из НАТО и защитить французский бизнес от китайских и американских конкурентов. Земмур позиционирует себя как единственный в сегодняшней Франции политик, способный спасти страну от того, что он называет "упадком и декадансом".

"В последние месяцы вы, наверное, слышали обо мне много интересного, - обратился Земмур к участникам слета. - Некоторые говорили, что я жесток. Да, не исключаю, ведь я - страстный человек, моя приверженность идее абсолютна, а Франция находится на грани краха".

Сторонников Земмура его эпатажность, похоже, не смущает, и даже наоборот.

Вот несколько мнений:

- Иногда он перегибает палку, но именно это нам сейчас и нужно, для начала, чтобы навести порядок в нашей стране.

- Я считаю, что важно вернуться к традиционным, исконным ценностям, их пора переосмыслить, и да, нам нужны более радикальные решения.

Многие считают Земмура сексистом, женоненавистником, но в его аудитории - немало представительниц прекрасного пола.

- Я его обожаю, просто обожаю! Франция идет в никуда, он единственный, кто знает, как вернуть страну, да и Запад в целом, потому что весь западный мир теряет свою идентичность, свою культуру.

- Эрик Земмур - это проблеск надежды. Многие указывают, что он, мол, говорит об очень грустном сценарии развития страны, я же вижу обратное - вижу надежду на то, чтобы снова обрести великую Францию, занимающую важное место в мире.

Приподнятый настрой, царивший на митинге, был омрачен нападением на Земмура: политика атаковал неизвестный. Группа активистов из антифашисткой организации пыталась организовать протест прямо на митинге, потасовщиков с обеих сторон разняла полиция.

Земмур, похоже, такому сценарию не удивился, он обвинил правительство и СМИ в разжигании вражды. "Если он ненавидят меня, то это потому, что они ненавидят вас, - заявил он собравшимся. - Если презирают меня, то презирают и вас. В отношении меня властями, все разрешено, эта стая наступает мне на пятки. Политические противники хотят моей политической кончины, журналисты хотят моей социальной смерти, ну а джихадисты - смерти фактической".

Пока неясно, хватил ли Земмуру сил для дальнейшего расширения лагеря своих сторонников, сможет ли он выйти во второй тур президентских выборов в следующем году. Но само его присутствие в нынешней гонке - символ крена Франции вправо.