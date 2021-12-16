Макрон: "Я нахожусь не в той ситуации, чтобы говорить о выборах"

"Я сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы говорить о выборах": президент Франции Эммануэль Макрон дал двухчасовое интервью телеканалам TF1 и LCI и снова не сказал, собирается ли баллотироваться на второй срок. Выборы следующего французского лидера пройдут уже в апреле.

Вместо того чтобы объявить о своей кандидатуре, Эммануэль Макрон подвел некоторый итог своих пяти лет у власти и подчеркнул, что кризисы — от выступлений "желтых жилетов" до пандемии — многому его научили.

"У каждого есть право не быть карикатурой, которой тебя хотят выставить люди. И я никогда ей не был. Я знаю, откуда я пришел: из города Амьен, из семьи врачей. Моя бабушка была учительницей. Так что я знаю, откуда я и каковы мои ценности. И это не ценности президента богачей. Я выступаю за успех нашей страны, за инновации, за экономически сильную, но справедливую страну", — заявил президент Франции.

Эммануэль Макрон высказался и на тему санитарного кризиса и обязательной вакцинации. По словам французского президента, гипотетическая возможность того, что она будет введена, сохраняется:

"Мы почти подошли к моменту обязательной вакцинации, когда более 90% тех, кто должен быть привит, привиты. В ближайшие недели мы прагматично рассмотрим этот вопрос. Вполне вероятно, что мы перейдем к регулярной ревакцинации".

Пандемия стала причиной прекращения некоторых предложенных Эммануэлем Макроном реформ — в том числе пенсионной, которая вызвала многотысячные протесты в конце 2019 года. Действующие льготы могли бы потерять, в частности, работники метро и железных дорог. Тогда из-за забастовок во Франции на несколько месяцев практически перестал работать транспорт. Во вчерашнем интервью президент страны заявил, что пенсионная реформа всё-таки должна быть доведена до конца.