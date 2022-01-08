"Французы не позволят себя оскорблять": на улицы вышли свыше 100 тысяч человек

"Французы не позволят себя оскорблять": на улицы вышли свыше 100 тысяч человекКомментарии
Свыше 105 тысяч человек вышли на улицы французских городов в субботу в знак протеста против планов правительства ввести вакцинный пропуск. На неделе проект закона не без труда прошел первое чтение, теперь его должен рассмотреть Сенат.
Собравшихся оказалось в 4 раза больше, чем на последней акции протеста в середине декабря. Связано это и со скандальным интервью Эммануэля Макрона, где он пообещал в грубой форме "достать непривитых".
Протестующие возмущены политикой властей, разделяющей людей на два лагеря.
"Я здесь, чтобы поддержать непривитых друзей, и я буду с ними до конца. Вакцинирован или нет, мы все равны", — говорит одна из протестующих.
Около 40 тысяч человек приняли участие в ставшей регулярной акции протеста в Вене. Там недовольны введением в Австрии обязательной вакцинации с февраля и другими антиковидными мерами, которые считают необоснованными.
Протестующие жгли файеры и дымовые шашки, бросали петарды. Демонстрация в целом проходила мирно , но полиция задерживала отдельных особо агрессивно настроенных демонстрантов.