"Французы не позволят себя оскорблять": на улицы вышли свыше 100 тысяч человек

Свыше 105 тысяч человек вышли на улицы французских городов в субботу в знак протеста против планов правительства ввести вакцинный пропуск. На неделе проект закона не без труда прошел первое чтение, теперь его должен рассмотреть Сенат.

Собравшихся оказалось в 4 раза больше, чем на последней акции протеста в середине декабря. Связано это и со скандальным интервью Эммануэля Макрона, где он пообещал в грубой форме "достать непривитых".

Французы проснулись и вышли на улицы, они не хотят больше слышать оскорбления в свой адрес от безумца во главе страны, который позволяет себе делать грязные, раскольнические, апартеидные высказывания против своего народа - впервые в истории Французской Республики Флориан Филиппо лидер партии "Патриоты"

Протестующие возмущены политикой властей, разделяющей людей на два лагеря.

"Я здесь, чтобы поддержать непривитых друзей, и я буду с ними до конца. Вакцинирован или нет, мы все равны", — говорит одна из протестующих.

Около 40 тысяч человек приняли участие в ставшей регулярной акции протеста в Вене. Там недовольны введением в Австрии обязательной вакцинации с февраля и другими антиковидными мерами, которые считают необоснованными.

Протестующие жгли файеры и дымовые шашки, бросали петарды. Демонстрация в целом проходила мирно , но полиция задерживала отдельных особо агрессивно настроенных демонстрантов.