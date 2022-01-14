Напряженность Россия-Запад: вверх или вниз по эскалатору?

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Вот уже несколько месяцев, как Россия наращивает свои войска на границе с Украиной, вызывая глубокую тревогу в Киеве и на большей части остальной Европы. Это что - подготовка к вторжению, попытка силой покорить Украину?

Ни эскалации, ни деэскалации

На минувшей неделе на различных площадках состоялись переговоры высокого уровня между Россией, США и НАТО по деэскалации кризиса. Значительного прогресса достигнуто не было, однако ведущий российский переговорщик, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков попытался успокоить мир:

«Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории. Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи»

Его коллега из Соединённых Штатов Венди Шерман не приняла это за чистую монету. Вместо этого заместитель госсекретаря строго предупредила Москву, значительно повысив ставки в этом дипломатическом перетягивании каната.

«В мире возможно всё. Но я скажу так: дело не в провале дипломатии. Дело в том, что президент Путин сделал выбор, который на самом деле, я думаю, принесет большое горе его соотечественникам и соотечественницам, потому что Россия понесет большие экономические издержки, если она предпримет такие действия. Я думаю, он это знает».

Москва и Вашингтон сталкиваются с практически непреодолимыми разногласиями по многим вопросам, включая неоднократные требования Кремля о жёстких гарантиях того, что Украина никогда не вступит в НАТО. И если США и их союзники не выполнят его требования, президент России Путин предупредил, что Кремль примет некие «военно-технические меры».

Дальнейшие шаги России и Запада

Давайте пригласим видного эксперта по европейским, евразийским и трансатлантическим делам, который поможет нам понять, к чему всё это идет. Ко мне из Вашингтона присоединяется новый председатель Германского фонда Маршалла США Хизер Конли.

Гробе: После всей дипломатической активности на этой неделе стали мы ближе к разрешению украинского кризиса?

Конли: К сожалению, я так не думаю. Официальный представитель России г-н Песков заявил в четверг, что переговоры пока в значительной степени безуспешны. Боюсь, что мы не сможем вести диалог по некоторым очень важным принципам, таким как суверенитет, территориальная целостность, право страны выбирать для себя союзы и устанавливать отношения. Хотя мы должны оставаться открытыми для диалога, сохранять надежду, способствовать деэскалации и снижению и смягчению рисков. Это реально касается будущего международной безопасности, европейской безопасности и роли Европы и США.

Гробе: Позвольте спросить: насколько серьёзно Путин рассматривает возможность вторжения на Украину, и какие уступки Соединённых Штатов он готов принять?

Конли: Я думаю, что Владимир Путин очень серьёзно рассчитывает на отмену международных соглашений, заключенных за 30 лет после распада Советского Союза. Это его намерение. Кремль будет продолжать наращивать усилия, чтобы получить как можно больше уступок от Запада и при этом как можно меньше потерять. По-моему г-н Путин считает, что его историческое наследие заключается в восстановлении прежних позиций России, которые он помнит. Речь идёт о принудительном возвращении Украины на российскую орбиту. Если он сделает это с помощью военной силы или кибератак, Западу придётся приспосабливаться к его взглядам.

Гробе: Какова опасность того, что вторжение на Украину в конце концов станет миссией по спасению лица персонально Путина?

Конли: Это вызывает беспокойство. Мы имеем дело с правительством, которое не относится серьёзно к переговорам. Это правительство не относится серьёзно к публичному обсуждению этих вопросов и прогнозированию результатов. Так что все мы очень обеспокоены. Куда Владимир Путин пойдёт дальше после переговоров, которые уже объявлены безрезультатными? Каким будет следующий шаг? Русские, похоже, не заинтересованы продолжать большой диалог, а недостаток диалога не способствует примирению с Западом. Но они также понимают, что цена их дальнейшего вторжения на Украину будет чрезвычайно высока, особенно со стороны Соединённых Штатов.

Гробе: Насколько далеко готов зайти Запад в защите суверенитета Украины?

Конли: Речь идет о будущем международной системы, простирающейся от Европы до Индо-Тихоокеанского региона. Если мы позволим авторитарным странам воссоздать сферы влияния, будь то в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе, мы вступим в новую и крайне нестабильную международную систему. Мы защищаем международную систему, основанную на нормах, правилах и законах. Вот что поставлено на карту. Вот почему это так важно. Вот почему трансатлантическое единство, сила и решительность абсолютно необходимы в данный момент.

Поборник демократии Давид Сассоли

Судьба Украины глубоко беспокоила председателя Европарламента Давида Сассоли. Коллеги и политические партнёры называли его поборником демократии. На самом деле, он был настолько столь ярым защитником демократических ценностей, что в прошлом году Россия запретила ему въезд в страну.

На этой неделе Сассоли неожиданно скончался в Италии, где его госпитализировали. Ему было 65 лет. Его кончина произошла всего за несколько дней до истечения срока его полномочий».